У сукні-пальті та перлинних сережках: Зара Тіндалл на прощанні з бабусею-королевою

Зара та Майк Тіндалли були присутні на похороні королеви Єлизавети II та взяли з собою на службу 8-річну дочку Мію. Дівчинка була не єдиною правнучкою Її Величності, яка прийшла з нею попрощатися.

Міа приєдналася до своїх двоюрідних сестер 11-річної Савані і 10-річної Ісли Філліпс (дітям брата Зари — Пітера Філліпса). Зара і Майк супроводжували племінниць тому, що батько дівчаток Пітер брав участь у похоронній процесії, а мати Отем Філліпс, з якою Пітер в розлученні на церемонії не була присутня.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Старша онука королеви була цього дня одягнена у чорну сукню-пальто від Laura Green London у поєднанні із парою замшевих туфель Emmy London. Як аксесуари Зара обрала чорний капелюх з квітковою аплікацією Juliette Millinery, який ідеально контрастував з її світлим волоссям, яке вона уклала в елегантну зачіску.

Зара також одягла пару простих перлинних сережок, які чудово доповнювали її лаконічний образ. Перлинні сережки, нагадаємо, завжди любила носити і королева Єлизавета ІІ.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

До абатства Зара прибула у супроводі свого чоловіка Майка Тіндалла. Також подружжя було присутнє на службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Нагадаємо, діти Кейт та Вільяма Уельських — принц Джордж та принцеса Шарлотта також були присутні та брали участь у похоронній процесії. 7-річна Шарлотта зворушилася на публіці, але при цьому не забула підказати братові, що королеві слід вклонитися.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

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