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У сукні-пальті та сережках від улюбленої марки: королева Камілла на фестивалі пам'яті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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251
Час на прочитання
2 хв
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У сукні-пальті та сережках від улюбленої марки: королева Камілла на фестивалі пам'яті

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали вчора фестиваль пам'яті. Це перший для Чарльза фестиваль з того часу, як він став монархом після своєї матері Єлизавети II.

Щорічний захід відбувався, як завжди, в лондонському Королівському Альберт-Голлі. Члени сім'ї зібралися, щоб вшанувати пам'ять полеглих солдатів з Великої Британії та країн Співдружності.

Кейт, Вільям, Чарльз та Камілла / © Associated Press
Кейт, Вільям, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла прибула на захід у чорній сукні-пальті з цікавим декором із чорних паєток, взута була в замшеві туфлі на підборах і в руках тримала невеликий клатч із металевими заклепками.

На грудях у королеви була пришпилена брошка у вигляді червоного маку, а у вухах виблискували сережки-висячки від люксової французької марки Van Cleef & Arpels і з браслетом цієї ж марки на руці. Цей бренд Камілла дуже любить, у її ювелірній скриньці є багато прикрас від цієї марки. Зачіска та макіяж у королеви були традиційними.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз, якого цього тижня намагалися закидати яйцями, був у чорному костюмі, білій сорочці, з краваткою в геометричний принт і численними орденами на грудях. Брошку червоний мак монарх також одягнув.

Раніше ми розповідали, що охоронець принцеси Діани прокоментував інцидент, коли короля Чарльза та королеву Каміллу закидали яйцями. Він дуже здивований реакцією охорони монарха.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
251
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