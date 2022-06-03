У сукні-пальті з вишивкою та перлинними човниками: дружина принца Чарльза Камілла на урочистій службі

Герцогиня Корнуольська мала у цей важливий для всієї королівської сім'ї день просто бездоганний вигляд.
На урочистій службі на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла зібралася вся королівська сім'я. Без королеви, яка не змогла прийти на урочисту церемонію через проблеми з мобільністю, принц Чарльз і герцогиня Камілла були старшими членами королівської родини.
Тому до вибору вбрання Камілла підійшла дуже відповідально. Вона одягла вершкового кольору сукню-пальто зі срібною вишивкою від Fiona Clare та капелюх від Philip Treacy. Вбрання доповнювали бежевий клатч, рукавички та перлинні туфлі на невеликому підборі.
Молодші члени сім дозволили собі деякі вільності. Принцеса Євгенія одягла сукню з відкритою спиною і зробила нетрадиційний манікюр, а принцеса Беатріс взяла в руки клатч із досить інтригуючим написом "дружина на все життя".
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