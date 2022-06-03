У сукні-пальті з вишивкою та перлинними човниками: дружина принца Чарльза Камілла на урочистій службі

У сукні-пальті з вишивкою та перлинними човниками: дружина принца Чарльза Камілла на урочистій службі

Герцогиня Корнуольська мала у цей важливий для всієї королівської сім'ї день просто бездоганний вигляд.

На урочистій службі на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла зібралася вся королівська сім'я. Без королеви, яка не змогла прийти на урочисту церемонію через проблеми з мобільністю, принц Чарльз і герцогиня Камілла були старшими членами королівської родини.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Тому до вибору вбрання Камілла підійшла дуже відповідально. Вона одягла вершкового кольору сукню-пальто зі срібною вишивкою від Fiona Clare та капелюх від Philip Treacy. Вбрання доповнювали бежевий клатч, рукавички та перлинні туфлі на невеликому підборі.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Молодші члени сім дозволили собі деякі вільності. Принцеса Євгенія одягла сукню з відкритою спиною і зробила нетрадиційний манікюр, а принцеса Беатріс взяла в руки клатч із досить інтригуючим написом "дружина на все життя".

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