Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-пальті з вишивкою та перлинними човниками: дружина принца Чарльза Камілла на урочистій службі

Дата публікації
Перегляди
521
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні-пальті з вишивкою та перлинними човниками: дружина принца Чарльза Камілла на урочистій службі

Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольська мала у цей важливий для всієї королівської сім'ї день просто бездоганний вигляд.

На урочистій службі на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла зібралася вся королівська сім'я. Без королеви, яка не змогла прийти на урочисту церемонію через проблеми з мобільністю, принц Чарльз і герцогиня Камілла були старшими членами королівської родини.

Герцогиня Корнуольська Каміла / © Associated Press
Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Тому до вибору вбрання Камілла підійшла дуже відповідально. Вона одягла вершкового кольору сукню-пальто зі срібною вишивкою від Fiona Clare та капелюх від Philip Treacy. Вбрання доповнювали бежевий клатч, рукавички та перлинні туфлі на невеликому підборі.

Герцогиня Корнуольська Каміла / © Associated Press
Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press
Герцогиня Корнуольська Каміла / © Associated Press
Герцогиня Корнуольська Каміла / Фото: Associated Press

Молодші члени сім дозволили собі деякі вільності. Принцеса Євгенія одягла сукню з відкритою спиною і зробила нетрадиційний манікюр, а принцеса Беатріс взяла в руки клатч із досить інтригуючим написом "дружина на все життя".

Читайте також:

Проміняли мікрофон на воєнну форму та волонтерство — як війна змінила життя українських зірок

Проміняли мікрофон на воєнну форму та волонтерство — як війна змінила життя українських зірок
Наступна публікація