У сукні пастельного відтінку: королева Летиція в ніжному луку з’явилася у мерії

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

У другий день візиту королева Летиція з'явилася на публіці в ніжній пастельній сукні декорованій квітами від Pedro del Hierro, яку носила з сумкою на короткій ручці в руках, золотими сережками-пусетами, двома каблучками одна з яких її улюблена від Coreterno, а також друга каблучка з позолоти від Karen Hallam.

Королева Летиція / © Getty Images

Волосся королеви було розпущене і зібране за вуха, а макіяж на обличчі відображав весь її образ теплими пастельними відтінками.

Реклама

Королева Летиція та король Філіп VI у мерії / © Getty Images

Вчора ввечері, зазначимо, Її Величність королева Летиція та Його Величність король Філіп VI відвідали урочисту вечерю, організовану на їхню честь президентським подружжям Фінляндії.

Реклама

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Новини партнерів