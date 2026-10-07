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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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884
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1 хв

У сукні пастельного відтінку: королева Летиція в ніжному луку з’явилася у мерії

Королева Летиція та король Філіп VI іспанські вчора відвідали мерію Гельсінкі під час другого дня державного візиту до Фінляндії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

У другий день візиту королева Летиція з'явилася на публіці в ніжній пастельній сукні декорованій квітами від Pedro del Hierro, яку носила з сумкою на короткій ручці в руках, золотими сережками-пусетами, двома каблучками одна з яких її улюблена від Coreterno, а також друга каблучка з позолоти від Karen Hallam.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Волосся королеви було розпущене і зібране за вуха, а макіяж на обличчі відображав весь її образ теплими пастельними відтінками.

Королева Летиція та король Філіп VI у мерії / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI у мерії / © Getty Images

Вчора ввечері, зазначимо, Її Величність королева Летиція та Його Величність король Філіп VI відвідали урочисту вечерю, організовану на їхню честь президентським подружжям Фінляндії.

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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