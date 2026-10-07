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У сукні пастельного відтінку: королева Летиція в ніжному луку з’явилася у мерії
Королева Летиція та король Філіп VI іспанські вчора відвідали мерію Гельсінкі під час другого дня державного візиту до Фінляндії.
У другий день візиту королева Летиція з'явилася на публіці в ніжній пастельній сукні декорованій квітами від Pedro del Hierro, яку носила з сумкою на короткій ручці в руках, золотими сережками-пусетами, двома каблучками одна з яких її улюблена від Coreterno, а також друга каблучка з позолоти від Karen Hallam.
Волосся королеви було розпущене і зібране за вуха, а макіяж на обличчі відображав весь її образ теплими пастельними відтінками.
Вчора ввечері, зазначимо, Її Величність королева Летиція та Його Величність король Філіп VI відвідали урочисту вечерю, організовану на їхню честь президентським подружжям Фінляндії.