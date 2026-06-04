У сукні-павутині та нюдових туфлях: королева Максима відвідала офіс мрії

Королева Максима / © Getty Images

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Вчора Її Величність була присутня на відкритті проєкту «Робочий ландшафт майбутнього» у Геренвені.

Новий, так званий «офіс мрії» компанії з переробки відходів, побудований за принципом замкнутого циклу, також розташований на території «Робочого ландшафту майбутнього» – екологічно чистого та кліматостійкого бізнес-парку.

Королева Максима / © Getty Images

Королева приїхала на зустріч у нюдовій сукні з чорною сіткою зверху, що нагадує павутиння і доповнила вбрання нюдовими туфлями-човниками на підборах і чорним замшевим клатчем. У неї на голові була чорна квітка з сіткою, чорні сережки-висячки у вухах і браслет на чорному ремінці на зап'ясті. На обличчі королеви був легкий макіяж і, як завжди, широка усмішка.

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Раніше, нагадаємо, ми показували, як Максима завершила перший етап своєї військової підготовки як резервіста Королівської армії Нідерландів.

Принцеса Амалія, король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

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