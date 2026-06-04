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У сукні-павутині та нюдових туфлях: королева Максима відвідала офіс мрії
Королева Максима проводить цей тиждень дуже активно.
Вчора Її Величність була присутня на відкритті проєкту «Робочий ландшафт майбутнього» у Геренвені.
Новий, так званий «офіс мрії» компанії з переробки відходів, побудований за принципом замкнутого циклу, також розташований на території «Робочого ландшафту майбутнього» – екологічно чистого та кліматостійкого бізнес-парку.
Королева приїхала на зустріч у нюдовій сукні з чорною сіткою зверху, що нагадує павутиння і доповнила вбрання нюдовими туфлями-човниками на підборах і чорним замшевим клатчем. У неї на голові була чорна квітка з сіткою, чорні сережки-висячки у вухах і браслет на чорному ремінці на зап'ясті. На обличчі королеви був легкий макіяж і, як завжди, широка усмішка.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як Максима завершила перший етап своєї військової підготовки як резервіста Королівської армії Нідерландів.