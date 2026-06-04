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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

У сукні-павутині та нюдових туфлях: королева Максима відвідала офіс мрії

Королева Максима проводить цей тиждень дуже активно.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Вчора Її Величність була присутня на відкритті проєкту «Робочий ландшафт майбутнього» у Геренвені.

Новий, так званий «офіс мрії» компанії з переробки відходів, побудований за принципом замкнутого циклу, також розташований на території «Робочого ландшафту майбутнього» – екологічно чистого та кліматостійкого бізнес-парку.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева приїхала на зустріч у нюдовій сукні з чорною сіткою зверху, що нагадує павутиння і доповнила вбрання нюдовими туфлями-човниками на підборах і чорним замшевим клатчем. У неї на голові була чорна квітка з сіткою, чорні сережки-висячки у вухах і браслет на чорному ремінці на зап'ясті. На обличчі королеви був легкий макіяж і, як завжди, широка усмішка.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Максима завершила перший етап своєї військової підготовки як резервіста Королівської армії Нідерландів.

Принцеса Амалія, король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Принцеса Амалія, король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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