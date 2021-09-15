У сукні плісе і білому жакеті: кронпринцеса Вікторія на відкритті парламенту

У сукні плісе і білому жакеті: кронпринцеса Вікторія на відкритті парламенту

Багато роботи в новому осінньому сезоні і у спадкової шведської принцеси Вікторії.

Вчора, 14 вересня, кронпринцеса в супроводі свого чоловіка кронпринца Даніеля відвідала церемонію відкриття парламенту Швеції на 2021/22 робочий рік в Будинку парламенту в Стокгольмі.

Принцеса була одягнена в елегантний білий короткий жакет і чорну асиметричну сукня-плісе, до якої підібрала шкіряні туфлі-човники на підборах, маленький шкіряний клатч і рукавички.

Тонку талію Вікторії підкреслював шкіряний пояс, на грудях була пришпилена брошка з перлинним каменем, на шиї красувався тонкий ланцюжок з кулоном, у вухах були перлинні сережки, а на зап'ясті кілька різних браслетів.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

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Принцеса Вікторія з тих королівських осіб, які завжди роблять манікюр. Цього разу її нігті були нафарбовані білим лаком, манікюр чудово гармоніював з образом загалом. Волосся кронпринцеси традиційно було зібране в низький пучок — це улюблена зачіска Вікторії, з якою вона майже завжди з'являється на публіці. Її чоловік Даніель був в темно-синьому костюмі, білій сорочці та чорній краватці.

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