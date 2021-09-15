У сукні-плісе і крислатому капелюсі: яскравий вихід королеви Максими

Королівське подружжя Нідерландів знову на роботі.

Вчора, 14 вересня, королева Максима і її чоловік король Віллем-Олександр відвідали цех виробництва матраців, пружин і ліжок Auping в Девентері, Нідерланди. Король і королева перебувають з візитом в голландському регіоні Салланд.

50-річна королева-консорт, як завжди, мала дуже яскравий вигляд. На ній була зелена сукня-плісе з флористичним принтом, шкіряні туфлі-човники на підборах кольору марсала і крислатий капелюх, відповідна під відтінок взуття та клатча королеви. В руках вона тримала красивий букет квітів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

Також читайте Один за інший яскравіший: королева Максима продемонструвала новий аутфіт на публіці

Максима зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи рожевою помадою. А також одягла сережки-підвіски з двома кольоровими великими каменями. Також у Її Величності був світлий манікюр і кілька браслетів на зап'ясті.

Король був у темно-синьому костюмі в смужку, білій сорочці та блакитній краватці. І прекрасно гармоніював з яскравим аутфітом своєї дружини.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

Читайте також: У красивій сукні і смарагдових сережках: королева Максима з чоловіком вийшла в світ

Королева Нідерландів Максима (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання