У сукні-плісе та окулярах: княгиня Шарлін в компанії чоловіка і дітей з’явилася на заході

Княгиня Шарлін, князь Альбер II і їхні діти / © Associated Press

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Під час поїздки 10-річна принцеса Габріелла відкрила міську площу, названу на її честь.

47-річна княгиня Шарлін приїхала у багатоярусній плісованій сукні з яскравим візерунком на плечах та по подолу. Струмливу сукню Шарлін доповнила гостроносими туфлями і перлинними сережками-цвяшками. Її світле волосся було укладене в зачіску, зробила легкий макіяж і одягла великі окуляри від сонця.

Шарлін і Альбер с детьми / © Associated Press

Принцеса Габріелла була одягнена в плісований сарафан з принтом на бретельках, волосся заколола шпилькою і одягла сонцезахисні окуляри. Її брат принц Жак був у футболці-поло та окулярах на обличчі, а глава сімейства — князь Альбер II носив темно-синій піджак та бейсболку.

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Нагадаємо, на початку липня княгиня Шарлін та князь Альбер II відсвяткували 14-ту річницю весілля та поділилися новим фото.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II, принц Жак і принцеса Габріелла / © Associated Press