У сукні плісе та твідовому жилеті: принцеса Євгенія на виставці в Парижі

Принцеса Євгенія Йоркська взяла участь у ще одному всесвітньо відомому артзаході — преспоказі Paris + Par Art Basel, що відбувався у Grand Palais Ephemere.

Це місце відоме у модних колах тим, що тут щосезону відбуваються покази Chanel Haute Couture.

Принцеса Йоркська мала чудовий вигляд в чорній плісованій сукні з шифону і вкороченому жилеті з твіда від Rinaland, доповнивши образ чорними щільними колготами.

На жаль, не видно яке взуття Євгенія підібрала до свого вбрання. З прикрас на ній були золоті сережки, тонкий золотий ланцюжок на шиї та кілька каблучок на пальцях, зокрема заручальне з рідким каменем сапфіром падпараджа.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

На виставці королівська особа працювала заступницею директора в лондонській художній галереї.

Галереї з Франції та інших країн беруть участь у заході, який демонструє своїх художників на ярмарку, який поділено на декілька секторів. Тут представлені картини, малюнки, скульптури, інсталяції, фотографії та навіть цифрове мистецтво.

Також ми показували раніше, як принцеса Йоркська у сукні-сорочці та пальті кольору кемел відвідувала виставку в Лондоні, присвячену боротьбі з рабством. Відбулася вона на Трафальгарській площі.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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