У сукні пляшкового кольору: розкішний вихід шведської принцеси Мадлен

Молодша сестра кронпринцеси Вікторії – принцеса Мадлен – з'явилася із сім'єю на банкеті на честь лауреатів Нобелівської премії миру.
Захід відбувся у Стокгольмській ратуші. Принцеса Мадлен прибула на нього у вечірній сукні пляшкового кольору, розшитій камінням. Плечі Мадлен були відкриті, а у вбрання був невеликий шлейф.
До образу принцеса підібрала тіару, сережки зі смарагдовим камінням, таку саму брошку і маленький тканинний клатч. А взута була в чорні туфлі-човники також з розсипом стразів.
Волосся Мадлен зібрала у гарний низький пучок, зробила вечірній макіяж та манікюр у бордовому відтінку. Принцеса мала просто чудовий вигляд.
Також на банкеті з'явилася вагітна принцеса Софія – дружина брата Мадлен, принца Карла Філіпа.
Читайте також:
- Про це не говорять публічно: скелети у шафі принцеси Софії
- У чорно-рожевій сукні та тіарі: майбутня королева Швеції сяяла на банкеті
- У синій сукні та з гарним укладанням: принцеса Софія знялася для обкладинки відомого глянцю