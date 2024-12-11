У сукні пляшкового кольору: розкішний вихід шведської принцеси Мадлен

Молодша сестра кронпринцеси Вікторії – принцеса Мадлен – з'явилася із сім'єю на банкеті на честь лауреатів Нобелівської премії миру.

Захід відбувся у Стокгольмській ратуші. Принцеса Мадлен прибула на нього у вечірній сукні пляшкового кольору, розшитій камінням. Плечі Мадлен були відкриті, а у вбрання був невеликий шлейф.

До образу принцеса підібрала тіару, сережки зі смарагдовим камінням, таку саму брошку і маленький тканинний клатч. А взута була в чорні туфлі-човники також з розсипом стразів.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Волосся Мадлен зібрала у гарний низький пучок, зробила вечірній макіяж та манікюр у бордовому відтінку. Принцеса мала просто чудовий вигляд.

Також на банкеті з'явилася вагітна принцеса Софія – дружина брата Мадлен, принца Карла Філіпа.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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