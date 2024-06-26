У сукні пляшкового кольору та в улюбленій тіарі принцеси Уельської: герцогиня Софі на банкеті

Герцогиня Единбурзька Софі разом із членами королівської сім'ї була присутня на державному банкеті на честь імператора Японії Нарухіто та його дружини імператриці Масако.
59-річна герцогиня Софі прибула у шовковій сукні пляшкового кольору від Suzannah London, в руках тримала маленький сріблястий клатч Anya Hindmarch, також у неї на шиї виблискувало діамантове кольє, а на голові була тіара "Квітка лотоса". Це найулюбленіша тіара принцеси Уельської, яку вона часто носить на подібні банкети.
Спочатку тіара належала Єлизаветі Боуз-Лайон — матері Єлизавети II і принцеси Маргарет. Її було зроблено з намиста, що вона отримала як весільний подарунок 1923 року від свого майбутнього чоловіка — Георга VI, який купив його у ювелірного бренду Garrard.
Також Софі одягла сережки-люстри, зробила зачіску та вечірній макіяж.
Нагадаємо, 76-річна королева Камілла з'явилася на банкеті у білій сукні з вишивкою від Fiona Clare, а також носила бірманську рубінову тіару, в якій дебютувала у листопаді 2023 року.
Вчора король та королева супроводжували японських гостей на виставку японських предметів із Королівської колекції у Картинній галереї Букінгемського палацу в Лондоні.
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