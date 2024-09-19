У сукні пляшкового кольору та з каблучкою-комахою: королева Максима відвідала презентацію

Після урочистого відкриття парламенту у Гаазі королева Максима повернулася до більш рутинної роботи.

Її Величність відвідала презентацію та семінар звіту "Тиск продуктивності в школах MBO" у коледжі Альбеда в Роттердамі. Звіт було підготовлено за підтримки фонду психічного здоров'я MindUS, а Максима вже багато років є головою цієї організації.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу для виходу у світ королева обрала сукню Natan Couture зі структурованої тканини пляшкового кольору з торочкою на подолі, яку доповнила хусткою до тону, туфлями-човниками із зеленої замші Natan Couture та клатчем-конвертом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Біляве волосся Максима цього разу розпустила, одягла квіткові сережки смарагдового кольору, кілька золотих браслетів на зап'ястя і годинник, а на пальці в неї, крім заручальної каблучки, виблискувала інша прикраса у вигляді великої комахи. Королева любить носити різні великі аксесуари і завжди вміло підкреслює ними свої образи.

Минулого вечора, нагадаємо, королева разом із королем Віллемом-Олександром з'явилася на галаконцерті Державної ради у палаці Нордейнді в Гаазі. Там Її Величність сяяла у блакитній сукні, яка в її гардеробі від 2011 року.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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