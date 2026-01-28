ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

У сукні Prada і своїй весільній тіарі: королева Мері з королем Фредеріком X відвідали бенкет в Естонії

Королівське подружжя Данії перебуває з державним візитом в Естонії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X з президентським подружжям Естонії

Королева Мері та король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері вчора разом із президентом Естонії Аларом Карісом та з першою леді Сір'є Каріс відвідали державний бенкет із концертом у церкві Св. Миколая в Таллінні.

Королівське подружжя перебуває з державним візитом до Естонії 27-28 січня 2026 року. Під час візиту особлива увага приділяється цифровій стійкості та кібербезпеці.

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Її Величність королева з'явилася на бенкеті в темно-синій сукні з шовку від Prada, пошитій на замовлення, в руках тримала клатч теж від цього бренду, а образ доповнила сережки з діамантами Bruun Rasmussen та своєю весільною тіарою. Королева розпустила волосся, зробивши укладання та виразний вечірній макіяж. Король Фредерік X був у військовій формі, як і належить королівським особам.

У своїй промові на бенкеті Його Величність король сказав:

«Мій перший спогад про Естонію – це дитяча пісенька. Я вже не пам'ятаю слів, але пам'ятаю, як Хельга, моя естонська няня, співала мені своєю рідною мовою і відтворювала проблиски своєї батьківщини, від якої вона втекла в дитинстві під час Другої світової війни».

(гортайте фото праворуч)

Під час візиту короля Фредеріка X було нагороджено ланцюгом Великого хреста Ордену Терра Маріана — це вищий орден Естонії. Король також призначив президента Естонії Алара Каріса кавалером Ордену Слона, а дружина президента, пані Сір'є Каріс, отримала Великий хрест Ордену Даннеброг.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie