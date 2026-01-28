У сукні Prada і своїй весільній тіарі: королева Мері з королем Фредеріком X відвідали бенкет в Естонії

Королева Мері та король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері вчора разом із президентом Естонії Аларом Карісом та з першою леді Сір'є Каріс відвідали державний бенкет із концертом у церкві Св. Миколая в Таллінні.

Королівське подружжя перебуває з державним візитом до Естонії 27-28 січня 2026 року. Під час візиту особлива увага приділяється цифровій стійкості та кібербезпеці.

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Її Величність королева з'явилася на бенкеті в темно-синій сукні з шовку від Prada, пошитій на замовлення, в руках тримала клатч теж від цього бренду, а образ доповнила сережки з діамантами Bruun Rasmussen та своєю весільною тіарою. Королева розпустила волосся, зробивши укладання та виразний вечірній макіяж. Король Фредерік X був у військовій формі, як і належить королівським особам.

У своїй промові на бенкеті Його Величність король сказав:

«Мій перший спогад про Естонію – це дитяча пісенька. Я вже не пам'ятаю слів, але пам'ятаю, як Хельга, моя естонська няня, співала мені своєю рідною мовою і відтворювала проблиски своєї батьківщини, від якої вона втекла в дитинстві під час Другої світової війни».

Під час візиту короля Фредеріка X було нагороджено ланцюгом Великого хреста Ордену Терра Маріана — це вищий орден Естонії. Король також призначив президента Естонії Алара Каріса кавалером Ордену Слона, а дружина президента, пані Сір'є Каріс, отримала Великий хрест Ордену Даннеброг.