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У сукні принцеси і з квіткою у волоссі: італійська плавчиня Федеріка Пеллегріні вийшла заміж

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У сукні принцеси і з квіткою у волоссі: італійська плавчиня Федеріка Пеллегріні вийшла заміж

Федеріка Пеллегріні та Маттео Джунті / Фото: Getty Images

Розглядаємо образ нареченої.

У суботу, 27 серпня, олімпійська чемпіонка Федеріка Пеллегріні вийшла заміж за свого давнього коханого, друга та тренера Маттео Джунті. Церемонія відбулася у Венеції у церкві Сан-Дзаккаріа, яка буквально була вся прикрашена білими трояндами.

Наречена одягла на вінчання розкішну атласну сукню зі шлейфом та відкритими плечима, яку для неї розробив молодий венеціанський стиліст Ніколь Кавалло. Доповнили образ нареченої 4-метрова фата з квіткою та лаконічний білий букет.

Федеріка Пеллегріні з батьком / © Getty Images
Федеріка Пеллегріні з батьком / Фото: Getty Images

Наречений одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку-метелик. Після завершення церемонії молодята вийшли з церкви під овації та поцілувалися.

Федеріка Пеллегріні та Маттео Джунті / © Getty Images
Федеріка Пеллегріні та Маттео Джунті / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1023
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