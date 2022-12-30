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У сукні-сітці і з червоною помадою: дружина Сергія Тігіпка спокусливо похизувалася ефектним образом

У сукні-сітці і з червоною помадою: дружина Сергія Тігіпка спокусливо похизувалася ефектним образом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
976
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У сукні-сітці і з червоною помадою: дружина Сергія Тігіпка спокусливо похизувалася ефектним образом

Алла Зіневич / Фото: Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич підкреслила струнку фігуру красивим вечірнім вбранням.

Дружина колишнього віцепрем'єра України, бізнесмена і банкіра Сергія Тігіпка - Алла Зіневич - поділилася в Instagram новими селфі, на яких постала в ефектному вечірньому образі.

Жінка влаштувала собі іпровізований фотосет. Вона спокусливо позувала біля дзеркала, поклавши одну руку на голову.

Алла Зіневич / © Instagram Алли Зіневич
Алла Зіневич / Фото: Instagram Алли Зіневич

Алла вбралася в атласну чорну сукню на тонких бретельках, зверху якої одягла сукню-сітку зі стразами. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Зіневич доповнила аутфіт укладанням з локонами, яскравим макіяжем із чорними стрілками і червоною помадою та елегантними довгими сережками.

Алла Зіневич / © Instagram Алли Зіневич
Алла Зіневич / Фото: Instagram Алли Зіневич

Ще дружина Тігіпка блиснула невелим татуюванням на кисті руки.

"Mood: настрій всім і собі підіймати з вірою у світле майбутнє", - підписала світлини жінка.

Алла Зіневич / © Instagram Алли Зіневич
Алла Зіневич / Фото: Instagram Алли Зіневич

Нагадаємо, нещодавно Алла знялася у стильній фотосесії для українського глянцу і показала деякі кадри у своєму фотоблозі.

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Дата публікації
Перегляди
976
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