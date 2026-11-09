У сукні-смокінгу та з гарною зачіскою: княгиня Шарлін сяяла з чоловіком на галавечорі

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

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Подружжя відвідало галаконцерт, присвячений 60-річчю оркестру карабінерів князя Альбера II, який відбувся у Ґрімальді-форумі в Монте-Карло.

Цей колектив, створений 1966 року з ініціативи князя Реньє III та княгині Грейс Келлі, пройшов довгий шлях розвитку: від первісного духового оркестру до нинішнього повноцінного оркестру.

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Після закінчення вистави, організованої на користь Фонду Княгині Шарлін, Їхні Світлості тепло привітали музикантів і подякували їм за шість десятиліть відданого служіння князівству, його культурі та традиціям.

Для цього випадку Шарлін обрала чорну сукню з колекції Ralph Lauren, а саме модель Kristian, виконану з шовкового каді, що вирізнялась лацканами в стилі смокінгу, структурованими плечима та двобортною застібкою на вісім ґудзиків. Вбрання було доповнене білою сорочкою з високим коміром, а як взуття дружина Альбера II обрала чорні туфлі-човники на шпильці з гострим носком.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Вечірній лук Шарлін доповнила сережками з білого золота з діамантами у формі невеликих кілець, з яких звисають два більші камені. Щоб підкреслити прикраси, вона обрала низьку зачіску з хвилястими пасмами, що обрамляють обличчя.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її макіяж також виділявся: чорна підводка та холодні тіні підкреслювали її блакитні очі, а завершували образ рожеві рум'яна та помада того ж відтінку, а також тональний крем із природним фінішом.

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