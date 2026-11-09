ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
2 хв

У сукні-смокінгу та з гарною зачіскою: княгиня Шарлін сяяла з чоловіком на галавечорі

Княгиня Шарлін супроводжувала князя Альбера II на благодійному галавечорі у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Подружжя відвідало галаконцерт, присвячений 60-річчю оркестру карабінерів князя Альбера II, який відбувся у Ґрімальді-форумі в Монте-Карло.

Цей колектив, створений 1966 року з ініціативи князя Реньє III та княгині Грейс Келлі, пройшов довгий шлях розвитку: від первісного духового оркестру до нинішнього повноцінного оркестру.

(гортайте фото праворуч)

Після закінчення вистави, організованої на користь Фонду Княгині Шарлін, Їхні Світлості тепло привітали музикантів і подякували їм за шість десятиліть відданого служіння князівству, його культурі та традиціям.

Для цього випадку Шарлін обрала чорну сукню з колекції Ralph Lauren, а саме модель Kristian, виконану з шовкового каді, що вирізнялась лацканами в стилі смокінгу, структурованими плечима та двобортною застібкою на вісім ґудзиків. Вбрання було доповнене білою сорочкою з високим коміром, а як взуття дружина Альбера II обрала чорні туфлі-човники на шпильці з гострим носком.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Вечірній лук Шарлін доповнила сережками з білого золота з діамантами у формі невеликих кілець, з яких звисають два більші камені. Щоб підкреслити прикраси, вона обрала низьку зачіску з хвилястими пасмами, що обрамляють обличчя.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її макіяж також виділявся: чорна підводка та холодні тіні підкреслювали її блакитні очі, а завершували образ рожеві рум'яна та помада того ж відтінку, а також тональний крем із природним фінішом.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie