У сукні сонячного кольору і з прикрасами: Джилл Байден у яскравому образі постала на заході у Білому домі

У Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні відбувся прийом із нагоди місяця афроамериканської історії (Black History Month), який організували президент США Джо Байдена і перша леді Джилл Байден. На заході виступив R&B-виконавець Tank. Подружжя подякувало йому за виступ.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня дружинна президента мала яскравий і стильний вигляд. На Джилл була атласна сукня шовкового кольору довжини міді. Талію вона підкреслила тканинним поясом в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками-зірками, шию – золотими кулонами на ланцюжках, а руки – браслетами. Французький манікюр завершив її яскравий лук.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку і синьо-жовту краватку, у якій він приїжджав до Києва.

Нагадаємо, у передвиборчому штабі Джилл Байден з'явилася у рожевому жакеті з квітковими манжетами та цікавою брошкою.

Читайте також: