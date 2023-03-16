У сукні-сорочці кольору фуксії: яскрава королева Летиція приїхала на церемонію

Королева Летиція прибула на офіційну церемонію Всесвітнього дня рідкісних захворювань у Палаці конгресів Сантьяго до Сантьяго-де-Компостела, Ла-Корунья.

Захід організований Іспанською федерацією рідкісних захворювань на ознаменування Всесвітнього дня рідкісних захворювань у рамках інформаційно-просвітницької кампанії "Примусьте час працювати на нас", метою якої є сприяння міжнародній мобілізації для подолання труднощів, пов'язаних із рівним доступом до діагностики та лікування цих рідкісних захворювань.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність прибула на захід у яскравому образі: сукні-сорочці кольору фуксії та рожевих слінгбеках зі шкіри. Тонку талію королеви підкреслював пояс. А з прикрас були сережки у вухах, а також насичений макіяж очей на обличчі та розпущене волосся.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше королева Летиція в червоній сукні від Bimani відвідала світський захід у Мадриді разом із чоловіком королем Філіпом VI.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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