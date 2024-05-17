У сукні-сорочці: принцеса Беатріс сходила на вечірку до подруги

Принцеса Беатріс сходила на вечірку до своєї подруги Еліс Нейлор-Лейланд, яка організувала паті на честь народження своєї четвертої дитини.

Малеча, якій дали ім'я Марго, народилася від сурогатної матері у квітні 2024 року. Її мати підприємниця влаштувала з цієї нагоди гучну вечірку, і принцеса Йоркська стала однією із запрошених гостей.

У Instagram Еліс поділилася кадрами із заходу.

"Найщасливіший день, вітаємо міс Марго. Дякую, люба @eagletta, за цю веселу компанію і @carorupert за всі частування. Рідко мені хотілося б зробити щось знову, але це було особливим. Дякую, дякую. Дівчатка", — написала Аліса у підписі.

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Беатріс на фото погано видно. Вона одягнена в оливкову сукню-сорочку від Beulah London. Нагадаємо, недавно стало відомо, що принцеса Беатріс може замінити принцесу Уельську на деяких літніх королівських заходах.

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