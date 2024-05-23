У сукні-сорочці та білому жакеті: принцеса Анна на заході в Норвегії

Разом із спадковим принцом Гоконом – майбутнім королем Норвегії – принцеса Анна відвідала Музей норвезького опору, де вони відкрили меморіальну дошку, присвячену співпраці розвідки між двома країнами під час Другої світової війни.

(гортайте фото праворуч)

Також Її Високість зустрілася з очевидцем Трондом Йогансеном, який служив агентом розвідувальної організації XU та вважався одним із найважливіших джерел інформації про окупаційні сили.

Королівська принцеса знаходиться у Норвегії з триденним візитом. Цього дня вона з'явилася на публіці у чорно-білій сукні-сорочці середньої довжини, поверх якої одягла білий жакет із чорним окантуванням та ґудзиками, а до ньго прикріпила золоту брошку, схоже, у вигляді якоїсь комахи. Образ принцеса доповнила перлинними лаконічними сережками у вухах і золотим кольє на шиї. Також Анна була у чорних туфлях на невисоких підборах, у рукавичках та з чорною сумкою на плечі. А її волосся було зібрано у фірмову зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцеса Анна півстоліття носить однакову зачіску.

Читайте також: