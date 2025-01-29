У сукні-сорочці та блейзері: принцеса Євгенія сходила на виставку

Онука покійної королеви Єлизавети II відвідала Бієнале ісламського мистецтва 2025 року — виставку, на якій представлені історичні та сучасні витвори мистецтва та артефакти.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

На захід Євгенія приїхала в сукні-сорочці, доповнивши вбрання чорним двобортним блейзером і парою масивних білих кросівок для більш розслабленого образу. На плечі у принцеси висіла сумка зі штучної крокодилячої шкіри від улюбленого бренду Aspinal of London. Євгенія уклала свої каштанові локони у просту зачіску та підкреслила риси обличчя макіяжем у натуральних відтінках.

Фотографіями з поїздки принцеса поділилася історіями у своєму Instagram.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, принцеса Йоркська захоплена мистецтвом та працює директоркою у художній галереї Hauser & Wirth.

Раніше принцеса була зазнімкована з подругою та чоловіком Джеком Бруксбенком в одному з ресторанів Лондона.

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