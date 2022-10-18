У сукні-сорочці та пальті кольору кемел: принцеса Євгенія відвідала виставку в Лондоні

Виставка називається Anti-Sslavery Collective та присвячена боротьбі з рабством. Відбулася вона на Трафальгарській площі у Лондоні.

32-річна принцеса вже давно бере участь у зусиллях з викорінення сучасного рабства і 2017 року допомогла створити організацію Anti-Slavery Collective спільно зі своєю найкращою подругою Джулією де Бунвій за підтримки фонду Hestia. Фонд надає допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Виставка проводилася напередодні Дня боротьби з рабством, що відмічається сьогодні, 18 жовтня. Напередодні співзасновники заявили, що це дає змогу підвищити значущість проблем у суспільстві, пише express.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

На виставку принцеса приїхала у пальті кольору кемел від французького бренду Sandro, вартістю 377 доларів. Пальто принцеса поєднувала з чорною короткою сукнею-сорочкою, чорними прозорими колготами та високими шкіряними чоботями на підборах.

Денний образ принцеса Йоркська також доповнила золотими сережками, ланцюжком із медальйоном, лаконічним макіяжем на обличчі, а волосся зібрала у хвіст.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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