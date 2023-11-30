У сукні-сорочці та сережках-висячках: Зара Тіндалл відвідала галавечір

Зара Тіндалл приєдналася до своїх двоюрідних сестер – принцес Євгенії та Беатріс на зимовому галаконцерті Колективу по боротьбі з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі в Лондоні.

Дочка принцеси Анни з'явилася на заході у чорній сукні-сорочці з короткими рукавами та поясом на талії від Rebecca Vallance, вартістю 900 доларів і підібрала до неї маленький чорний клатч та великі сережки-висячки. Біляве волосся Зара Тіндал зібрала в зачіску, зробила макіяж очей з чорною підводкою і нанесла рожевий блиск на губи.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зазначимо, що і принцеса Беатріс та принцеса Євгенія також обрали для світського виходу чорні сукні, як і їхня мати Сара Йоркська.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Фото: Getty Images

Читайте також: