У сукні-сорочці та шкіряних еспадрильях: королева Летиція приїхала на робочу зустріч

Її Величність була присутня на зустрічі з психічного здоров'я у штаб-квартирі ЮНІСЕФ у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На захід королева прибула у сукні-сорочці в принт із поясом на талії, до якої підібрала шкіряні еспадрильї на платформі із зав'язками-стрічками. Це найзручніше і найулюбленіше взуття королеви Іспанії для літнього сезону.

Летиція мала максимально природний макіяж, волосся вона розпустила і зробила гарне укладання, а з прикрас на ній були лише маленькі сережки з камінням у вухах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Летиція разом із доньками-красунями з'явилася на церемонії, присвяченій національному підношенню апостолу Сантьяго під час регіонального свята в соборі Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела. На цьому святковому заході був присутній і король Філіп VI.

Королева Летиція з доньками / Фото: Getty Images

Читайте також: