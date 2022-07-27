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У сукні-сорочці та шкіряних еспадрильях: королева Летиція приїхала на робочу зустріч

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У сукні-сорочці та шкіряних еспадрильях: королева Летиція приїхала на робочу зустріч

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція сьогодні мала нову робочу зустріч у Мадриді.

Її Величність була присутня на зустрічі з психічного здоров'я у штаб-квартирі ЮНІСЕФ у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

На захід королева прибула у сукні-сорочці в принт із поясом на талії, до якої підібрала шкіряні еспадрильї на платформі із зав'язками-стрічками. Це найзручніше і найулюбленіше взуття королеви Іспанії для літнього сезону.

Летиція мала максимально природний макіяж, волосся вона розпустила і зробила гарне укладання, а з прикрас на ній були лише маленькі сережки з камінням у вухах.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Летиція разом із доньками-красунями з'явилася на церемонії, присвяченій національному підношенню апостолу Сантьяго під час регіонального свята в соборі Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела. На цьому святковому заході був присутній і король Філіп VI.

Королева Летиція з доньками / © Getty Images
Королева Летиція з доньками / Фото: Getty Images

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