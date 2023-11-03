У сукні-сорочці та тренчі: королева Камілла знову повторила образ

3 листопада королівське подружжя прибуло до Форту Хесуса у Старому місті Момбаси, щоб оглянути об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та дізнатися про вплив Великої Британії, Португалії та Оману на архітектуру форту.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

76-річна королева була в яскравій сукні-сорочці смарагдового відтінку з флористичним принтом, зверху накинула бежевий тенч і одягла туфлі-човники кольору нюд зі шкіри на невисоких підборах. До речі, в такому образі королеву ми вже бачили під час відкриття меморіальної дошки в палаці Голірудхаус в Единбурзі.

Потім Камілла перевзулась в інші бежеві туфлі із замші від Eliot Zed, взяла з собою плетену сумку з бамбуковими ручками та прозору парасольку.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також у цей день Камілла зустрілася зі співробітниками, волонтерами та жертвами сексуального та гендерного насильства у Ситуаційному центрі та дізналася, як їх підтримують, а також поділилася власним досвідом роботи у цій галузі.

Свій образ Її Величність доповнила сережками круглої форми із смарагдовим камінням, кількома підвісками на шиї та браслетами на зап'ястя. Зробила легкий денний макіяж та лаконічну зачіску.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього дня король Чарльз був у світло-сірому костюмі, сорочці та краватці.

Днем раніше королева Камілла продемонструвала образ у рожевій туніці та білих штанах, під час їхнього з Чарльзом візиту на військово-морську базу.

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