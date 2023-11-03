У сукні-сорочці та тренчі: королева Камілла знову повторила образ

Король Чарльз та королева Камілла продовжують свій п'ятиденний візит до Кенії.
3 листопада королівське подружжя прибуло до Форту Хесуса у Старому місті Момбаси, щоб оглянути об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та дізнатися про вплив Великої Британії, Португалії та Оману на архітектуру форту.
76-річна королева була в яскравій сукні-сорочці смарагдового відтінку з флористичним принтом, зверху накинула бежевий тенч і одягла туфлі-човники кольору нюд зі шкіри на невисоких підборах. До речі, в такому образі королеву ми вже бачили під час відкриття меморіальної дошки в палаці Голірудхаус в Единбурзі.
Потім Камілла перевзулась в інші бежеві туфлі із замші від Eliot Zed, взяла з собою плетену сумку з бамбуковими ручками та прозору парасольку.
Також у цей день Камілла зустрілася зі співробітниками, волонтерами та жертвами сексуального та гендерного насильства у Ситуаційному центрі та дізналася, як їх підтримують, а також поділилася власним досвідом роботи у цій галузі.
Свій образ Її Величність доповнила сережками круглої форми із смарагдовим камінням, кількома підвісками на шиї та браслетами на зап'ястя. Зробила легкий денний макіяж та лаконічну зачіску.
Цього дня король Чарльз був у світло-сірому костюмі, сорочці та краватці.
Днем раніше королева Камілла продемонструвала образ у рожевій туніці та білих штанах, під час їхнього з Чарльзом візиту на військово-морську базу.
Читайте також: