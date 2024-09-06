У сукні-сорочці та туфлях Chanel: королева Камілла сходила на урок балету

Королева Камілла, як і перша дружина Чарльза – принцеса Діана – любить танці та балет.

Відомо, що принцеса Діана брала уроки танців, коли була одружена з Чарльзом. Друга дружина короля Камілла вчора відвідала танцювальний центр Mulryan Англійського національного балету в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час візиту королева взяла участь в уроці танців для людей похилого віку "Срібні лебеді". Організовані Королівською академією танцю Silver Swans – це спеціальні танцювальні класи для людей старшого віку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

77-річна Камілла, яка є покровителькою організації, поділилася, що вона не лише шанувальниця танцю "у будь-якій формі", а й сама захоплюється балетом, виступаючи з короткою промовою з нагоди 75-річчя компанії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього разу Камілла була в шовковій сукні-сорочці блакитного кольору від лондонської дизайнерки Анни Валентайн, взула туфлі-човники із замші та атласу від Chanel.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На груди королева прикріпила брошку-балерину з кольорового каміння Van Cleef & Arpels, на шиї у неї був золотий ланцюжок з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом з жовтого золота і підвіскою з ініціалами її онуків, а також улюблений браслет Van Cleef і новий синій браслет-нитка, який Камілла не носила раніше. Королева зробила фірмове укладання та макіяж.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Камілла відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці, де зібралися на честь ювілею її улюбленої книжкової організації.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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