У сукні-сорочці та туфлях із перлинами: гарний вихід герцогині Софі на Мальті

Герцог та герцогиня Единбурзькі вирушили з візитом на Мальту.
Герцог і герцогиня Единбурзькі прибули, щоб відзначити 60-ту річницю незалежності Мальти і загальну спадщину країни та співпрацю з Великою Британією.
Учора Софі та принц Едвард зустрілися з прем'єр-міністром Мальти доктором Робертом Абелою та його дружиною доктором Лідією Абелою в Auberge de Castille у Валлетті.
На Софі була біла сукня-сорочка в принт від Gabriela Hearst, нюдові туфлі-човники, прикрашені перлинами Jimmy Choo, які герцогиня вже вувала раніше і молочно-білу сумку на золотому ремінці-ланцюжку від Strathberry Софі тримала в руках. Також герцогиня доповнила образ кількома золотими браслетами на зап'ястях від Monica Vinader, одягла цікаву каблучку та підвіску на шию, а також квіткові сережки. Волосся її було зібрано в низький хвіст, а на обличчі був макіяж. Принц Едвард одягнув сірий костюм, сорочку та краватку в принт.
Пізніше Софі змінила образ, одягнувшись у чорну сукню-міні з рожевим і червоним квітковим принтом від Erdem, взула туфлі-човники від Jimmy Choo із замші та маленькі золоті сережки-кільця Giulia Barela Jewelry.
У такому образі герцогиня прибула на зустріч із британським верховним комісаром на Мальті Кетрін Ворд під час прийому Співдружності до резиденції Whitehall Mansions.
До речі, ви знали, що Мальта була улюбленим місцем для королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Раніше ми показували, який вигляд має сьогодні їхня улюблена вілла, де Єлизавета і Філіп жили в перші роки після весілля. Той час королева називала одним із найщасливіших.
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