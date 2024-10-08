У сукні-сорочці та туфлях із перлинами: гарний вихід герцогині Софі на Мальті

Герцог та герцогиня Единбурзькі вирушили з візитом на Мальту.

Герцог і герцогиня Единбурзькі прибули, щоб відзначити 60-ту річницю незалежності Мальти і загальну спадщину країни та співпрацю з Великою Британією.

Учора Софі та принц Едвард зустрілися з прем'єр-міністром Мальти доктором Робертом Абелою та його дружиною доктором Лідією Абелою в Auberge de Castille у Валлетті.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард на Мальті / Фото: Getty Images

На Софі була біла сукня-сорочка в принт від Gabriela Hearst, нюдові туфлі-човники, прикрашені перлинами Jimmy Choo, які герцогиня вже вувала раніше і молочно-білу сумку на золотому ремінці-ланцюжку від Strathberry Софі тримала в руках. Також герцогиня доповнила образ кількома золотими браслетами на зап'ястях від Monica Vinader, одягла цікаву каблучку та підвіску на шию, а також квіткові сережки. Волосся її було зібрано в низький хвіст, а на обличчі був макіяж. Принц Едвард одягнув сірий костюм, сорочку та краватку в принт.

Пізніше Софі змінила образ, одягнувшись у чорну сукню-міні з рожевим і червоним квітковим принтом від Erdem, взула туфлі-човники від Jimmy Choo із замші та маленькі золоті сережки-кільця Giulia Barela Jewelry.

У такому образі герцогиня прибула на зустріч із британським верховним комісаром на Мальті Кетрін Ворд під час прийому Співдружності до резиденції Whitehall Mansions.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

До речі, ви знали, що Мальта була улюбленим місцем для королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Раніше ми показували, який вигляд має сьогодні їхня улюблена вілла, де Єлизавета і Філіп жили в перші роки після весілля. Той час королева називала одним із найщасливіших.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

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