У сукні-сорочці та туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софі відвідала коледж моди

Герцогиня Единбурзька Софі завітала до Лондонського коледжу моди.
Софі є їхньою покровителькою і приїхала до нового кампусу познайомиться зі студентами з їхніми роботами на виставці "Аспірантура 2024 року".
Під час візиту 59-річна Софі також провела час зі студентами у Лабораторії цифрового навчання, а потім спостерігала за приміркою цифрового одягу.
Герцогиня приїхала у сукні-сорочці темно-синього кольору з тонким поясом на талії від Emilia Wickstead, взяла із собою сірий клатч-конверт Sophie Habsburg і взула замшеві туфлі-човники на підборах від Manolo Blahnik.
The Duchess of Edinburgh, як Patron, has visited @LCFLondon 's new home in East Bank.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2024
HRH viewed the Postgraduate Class of 2024 exhibition, showcasing work from courses such as Fashion Artefact, Fashion Photography, and Costume Design for Performance. Click to read more.
Світле волосся Софі зібрала шпилькою, зробила легкий денний макіяж і одягла сережки-висячки, які чудово доповнювали її образ.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька повернулася з поїздки до Французьких Альп, де вона була присутня на чемпіонаті міжвідомчих зимових видів спорту як покровителька Асоціації зимових видів спорту Збройних сил Великої Британії.
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