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У сукні-сорочці та туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софі відвідала коледж моди

У сукні-сорочці та туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софі відвідала коледж моди

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі завітала до Лондонського коледжу моди.

Софі є їхньою покровителькою і приїхала до нового кампусу познайомиться зі студентами з їхніми роботами на виставці "Аспірантура 2024 року".

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Під час візиту 59-річна Софі також провела час зі студентами у Лабораторії цифрового навчання, а потім спостерігала за приміркою цифрового одягу.

Герцогиня приїхала у сукні-сорочці темно-синього кольору з тонким поясом на талії від Emilia Wickstead, взяла із собою сірий клатч-конверт Sophie Habsburg і взула замшеві туфлі-човники на підборах від Manolo Blahnik.

Світле волосся Софі зібрала шпилькою, зробила легкий денний макіяж і одягла сережки-висячки, які чудово доповнювали її образ.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька повернулася з поїздки до Французьких Альп, де вона була присутня на чемпіонаті міжвідомчих зимових видів спорту як покровителька Асоціації зимових видів спорту Збройних сил Великої Британії.

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