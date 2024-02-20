У сукні-сорочці та туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софі відвідала коледж моди

Софі є їхньою покровителькою і приїхала до нового кампусу познайомиться зі студентами з їхніми роботами на виставці "Аспірантура 2024 року".

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Під час візиту 59-річна Софі також провела час зі студентами у Лабораторії цифрового навчання, а потім спостерігала за приміркою цифрового одягу.

Герцогиня приїхала у сукні-сорочці темно-синього кольору з тонким поясом на талії від Emilia Wickstead, взяла із собою сірий клатч-конверт Sophie Habsburg і взула замшеві туфлі-човники на підборах від Manolo Blahnik.

The Duchess of Edinburgh, як Patron, has visited @LCFLondon 's new home in East Bank.



HRH viewed the Postgraduate Class of 2024 exhibition, showcasing work from courses such as Fashion Artefact, Fashion Photography, and Costume Design for Performance. Click to read more. — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2024

Світле волосся Софі зібрала шпилькою, зробила легкий денний макіяж і одягла сережки-висячки, які чудово доповнювали її образ.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька повернулася з поїздки до Французьких Альп, де вона була присутня на чемпіонаті міжвідомчих зимових видів спорту як покровителька Асоціації зимових видів спорту Збройних сил Великої Британії.

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