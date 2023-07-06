У сукні-сорочці та туфлях Prada: герцогиня Софі на параді в Лондоні

Герцогиня Софі приймала салют у The Household Division Musical Spectacular на параді кінної гвардії.

Її Високість з'явилася на урочистому заході у бавовняній сукні-сорочці білого кольору з синім квітковим принтом і тонким поясом на талії Emilia Wickstead, взула нюдові туфлі-човники на підборах від Prada і в руках тримала клатч зі зміїної шкіри Sophi.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Волосся герцогиня зібрала в низький хвіст, одягла квіткові сережки з блакитним камінням і зробила легкий макіяж, а її нігті були нафарбовані рожевим лаком.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Зазначимо, герцогиня Софі та її чоловік принц Едвард, герцог Единбурзький не відвідали службу подяки в Единбурзі, в Шотландії, де вчора були короновані король Чарльз та королева Камілла. Але на урочистому заході були присутні принц та принцеса Уельські.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

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