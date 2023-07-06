Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-сорочці та туфлях Prada: герцогиня Софі на параді в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні-сорочці та туфлях Prada: герцогиня Софі на параді в Лондоні

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі побувала на параді кінної гвардії у Лондоні.

Герцогиня Софі приймала салют у The Household Division Musical Spectacular на параді кінної гвардії.

Її Високість з'явилася на урочистому заході у бавовняній сукні-сорочці білого кольору з синім квітковим принтом і тонким поясом на талії Emilia Wickstead, взула нюдові туфлі-човники на підборах від Prada і в руках тримала клатч зі зміїної шкіри Sophi.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Волосся герцогиня зібрала в низький хвіст, одягла квіткові сережки з блакитним камінням і зробила легкий макіяж, а її нігті були нафарбовані рожевим лаком.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Зазначимо, герцогиня Софі та її чоловік принц Едвард, герцог Единбурзький не відвідали службу подяки в Единбурзі, в Шотландії, де вчора були короновані король Чарльз та королева Камілла. Але на урочистому заході були присутні принц та принцеса Уельські.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / © Associated Press
Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація