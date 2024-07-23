У сукні-сорочці та в босоніжках на підборах: королева Летиція на робочій зустрічі

Королева Летиція з'явилася на черговому робочому заході напередодні літніх канікул, які королівська родина Іспанії зазвичай проводить у Пальма-де-Майорці.

Сьогодні королева Летиція була присутня на щорічних зборах директорів Інституту Сервантесу в мерії Барселони. Її Величність з'явилася на публіці в біло-рожевій сукні з квітковим принтом від Carolina Herrera. Вбрання довжини міді з крепдешина з шовком, приталеним ліфом, пишною спідницею та складками спереду, а також контрастним квітковим принтом Летиція поєднувала з білими босоніжками від Hugo Boss з трьома ремінцями на підйомі та застібкою на щиколотці.

Сережки, обрані королевою, були виготовлені з 18-каратного білого золота, діамантів вагою 0,13 карата та прісноводних культивованих перлів бренду Tous, їх Летиція носить від 2015 року. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вже у четвер королівське подружжя вирушить до Парижа, щоб протягом двох днів взяти участь у заходах, організованих до відкриття Олімпійських ігор 2024 року. А у п'ятницю монархи відвідають прийом, влаштований президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. У відпустку королівська родина вирушить на початку серпня.

Минулий вихід ми бачили королеву Летицію у вбранні із гламурними ґудзиками, коли вона відвідала церемонію вручення журналістської премії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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