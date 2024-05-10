У сукні-сорочці та в оточенні поні: королеву Каміллу заскочили на території Букінгемського палацу

Прийом відбувся з нагоди 90-річчя Brooke, благодійної організації, яка займається покращенням життя робочих коней, віслюків та мули (результат схрещування осла та кобили).

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла навіть сфотографувалася з кількома поні, яких привезли на територію палацу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність мала чудовий вигляд, була одягнена в сукню-сорочку від Fiona Clare синього кольору в принт, взута в туфлі Eliot Zed на невисоких підборах, образ її доповнювали перлинні сережки-висячки і дві улюблені підвіски на золотому ланцюжку — одна від Kiki McDonou, а інша з ініціалами її онуків.

Також незмінними в образі королеви є її улюблені браслети від Van Cleef & Arpels. Макіяж і зачіска Камілли були класичними, а на пальці виблискувала заручальна каблучка і обручка.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня королева разом із чоловіком-королем відвідала першу садову вечірку в Букінгемському палаці, де з'явилася у білій сукні-пальті теж від Fiona Clare.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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