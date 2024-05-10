У сукні-сорочці та в оточенні поні: королеву Каміллу заскочили на території Букінгемського палацу

Королева Камілла головувала на черговому прийомі у Букінгемському палаці.
Прийом відбувся з нагоди 90-річчя Brooke, благодійної організації, яка займається покращенням життя робочих коней, віслюків та мули (результат схрещування осла та кобили).
Королева Камілла навіть сфотографувалася з кількома поні, яких привезли на територію палацу.
Її Величність мала чудовий вигляд, була одягнена в сукню-сорочку від Fiona Clare синього кольору в принт, взута в туфлі Eliot Zed на невисоких підборах, образ її доповнювали перлинні сережки-висячки і дві улюблені підвіски на золотому ланцюжку — одна від Kiki McDonou, а інша з ініціалами її онуків.
Також незмінними в образі королеви є її улюблені браслети від Van Cleef & Arpels. Макіяж і зачіска Камілли були класичними, а на пальці виблискувала заручальна каблучка і обручка.
Раніше цього тижня королева разом із чоловіком-королем відвідала першу садову вечірку в Букінгемському палаці, де з'явилася у білій сукні-пальті теж від Fiona Clare.
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