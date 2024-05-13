У сукні-сорочці та в улюблених прикрасах: королева Камілла побувала на кінних змаганнях

Королева Камілла відвідала змагання з бадмінтону на конях у Глостерширі.

Дружина короля Чарльза III прибула на змагання в ще одній своїй улюбленій сукні-сорочці синьо-білого кольору, поєднуючи вбрання з рудими шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У Камілли було її фірмове укладання і легкий макіяж на обличчі, на шиї золотий ланцюжок з підвісками — одна від Kiki McDonough, а інша з ініціалами її онуків, а на зап'ясті кілька золотих браслетів, зокрема і її улюблений від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла прибула на захід за кілька днів після садової вечірки у Букінгемському палаці, яку відвідала з Чарльзом.

Король Чарльз і королева Камілла, герцог та герцогиня Глостерські та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Також у змаганнях брала участь дочка принцеси Анни – Зара Філліпс, а підтримував її чоловік Майк Тіндалл. Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам їхню історію кохання. У липні пара відсвяткує тринадцяту річницю від дня свого весілля.

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