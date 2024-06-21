У сукні-сорочці та з діамантами у вухах: герцогиня Софі на перегонах в Аскоті

Герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали третій день королівських перегонів на іподромі Аскот.

59-річна Софі з'явилася на заході в шовковій сукні-сорочці від Suzannah London x Marieluise Bantel з квітковим принтом, рожевому капелюсі Jane Taylor, в руках вона тримала темно-червоний клатч Sophie Habsburg і була в туфлях на підборах, розшитих камінням.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Свій новий образ Софі доповнила сережки з діамантами, класичною зачіскою та легким денним макіяжем. Її чоловік принц Едвард знову з'явився у фраку, сірих штанях та жилеті, капелюсі-циліндрі, смугастій сорочці і з рожевою краваткою в принт коней.

Днем раніше ми розглядали образ герцогині Единбурзької, коли вона з'явилася на кінних перегонах у сукні з квітами та в оригінальному капелюсі.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, найбільше публіку зацікавив образ доньки королеви Камілли — Лори Лопес.

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