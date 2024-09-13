У сукні-сорочці та з ідеальним укладанням: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Її Величність королева зустрілася з новим лауреатом премії Waterstones Children's Френком Коттреллом-Бойсом у Кларенс-гаусі у Лондоні.

Френк Коттрелл-Бойс та королева Камілла / Фото: Getty Images

На прийом королева приїхала в синьо-білій сукні-сорочці та в короткому чорному жакеті та шкіряних туфлях-човниках на підборах.

Френк Коттрелл-Бойс та королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла зробила своє фірмове укладання, одягла сережки-висячки та золотий ланцюжок з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом з жовтого золота та підвіскою з ініціалами її онуків, а у неї на зап'ясті був браслет Van Cleef & Arpels та ще один золотий браслет. Свій "браслет дружби", який королева носила кілька попередніх виходів, вона вирішила зняти цього разу.

Як Patron of @BookTrust, The Queen отримав Frank Cottrell-Boyce, upon his appointment as Children's Laureate ( @UKLaureate ), at Clarence House this afternoon. pic.twitter.com/FymqfA4GS6 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2024

Тим часом король Чарльз цього ж дня організував прийом для жіночої збірної Нової Зеландії з регбі "Чорні папороті" у Букінгемському палаці в Лондоні, а спортсменки влаштували для короля дуже теплу зустріч з обіймами.

Король Чарльз III на зустрічі з регбістками у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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