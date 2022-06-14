У сукні-сорочці та з іменним клатчем: принцеса Беатріс із чоловіком приїхала на Royal Ascot

Сьогодні відбудеться перший день королівських кінних перегонів Royal Ascot на іподромі в Аскоті. Вже відомо, що королева Єлизавета II не відвідає цей захід, а деякі її найближчі родичі вже потішили своєю присутністю.

Принцеса Йоркська Беатріс разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці прибула сьогодні на захід. 33-річна Беа одягнена в молочну сукню-сорочку з квітковим принтом і плетеним поясом на талії і взута в світлі туфлі-човники. У руці Беатріс несла плетений клатч, на якому були, схоже, її ініціали BY (Беатріс Йоркська). Також на зап'ясті у принцеси було кілька золотих прикрас у вигляді браслетів. Образ доповнював цікавий капелюшок із квітами на голові принцеси та легкий денний макіяж.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо був у фраку та чорних штанях, білій сорочці, червоній краватці в принт та бежевому жилеті. Він також одягнув капелюх-циліндр і взув ідеально начищені лаковані туфлі оксфорди. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у пошарпаних оксфордах на публічному королівському заході з'явився син герцогині Корнуольської.

Чи чекати на інших роял-персон на відкритті перегонів сьогодні, поки невідомо. Королева Єлизавета II завжди була завсідницею Royal Ascot до пандемії, але немає інформації про те, чи буде монархиня присутньою в інші дні перегонів цього тижня.

Швидше за все в королівській ложі публіка побачить герцогиню Корнуольську та принца Чарльза, графиню Софі та принца Едварда, можливо і герцога з герцогинею Кембриджською. Сьогодні разом із Беатріс фотографи заскочили також Зару Тіндалл.

Принцеса Беатріс та Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

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