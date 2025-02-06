У сукні-сорочці та з підвіскою у формі серця: герцогиня Софі відвідала з чоловіком прийом

5 лютого королівське подружжя побувало на вечірньому прийомі, присвяченому молоді, який був організований у резиденції посла Великої Британії у Непалі.

Герцогиня Софі обрала для цього виходу зелену сукню-сорочку в принт від Zimmermann, яку поєднувала із сірими замшевими еспадрильями Penelope Chilvers. Вона зібрала волосся в низький хвіст, одягла нову підвіску на шию з бірюзовим серцем і сережки-висячки, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи блиском. На зап'ясті у герцогині було кілька золотих браслетів, а на пальці виблискувала заручальна каблучка.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Принц Едвард одягнув чорний костюм, білу сорочку та рожеву краватку в принт жирафів. Схоже, молодший брат короля Чарльза дуже любить подібні аксесуари в різні кумедні принти.

Візит відзначає тісні стосунки між Великою Британією та Непалом. Раніше ми показували образ Софі, який вона обрала для прийому у президентському палаці Растрапаті Бхаване у Катманду.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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