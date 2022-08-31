У сукні-сорочці та золотих туфлях: іменинниця королева Ранія сходила на роботу

Сьогодні 52 роки виповнюється королеві Йорданії Ранії – дружині короля Абдалли II за якого вона вийшла заміж 1993 року.

Новими портретними фото королеви в Мережі ще не поділилися, але на своїй сторінці в Instagram Її Величність опублікувала кілька кадрів із вчорашньої робочої зустрічі.

"Сьогодні вранці на засіданні правління Фонду королеви Ранії. Дякуємо команді, що надихає за чудову роботу, яку ви робите!", — зазначено у підписі під двома фото королеви.

Ранія одягнена у бежеву сукню-сорочку з поясом на талії, до якої підібрала золотисті туфлі на підборах. На шиї у королеви було кольє, на зап'ясті кілька золотих браслетів, а на іншому зап'ясті годинник.

(гортайте фото праворуч)

У Ранії, як завжди, був бездоганний макіяж та зачіска.

До речі, нещодавно королівська родина повідомила новину про заручини старшого сина – кронпринца Хусейна. Вже відомо, що весілля пари відбудеться наступного літа.

Королева Ранія зі старшим сином принцом Хусейном та його нареченою / Фото: Instagram королеви Ранії

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