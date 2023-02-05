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У сукні-сорочці у горох: данський палац поділився фото іменинниці - кронпринцеси Мері

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сукні-сорочці у горох: данський палац поділився фото іменинниці - кронпринцеси Мері

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

5 лютого данській кронпринцесі Мері виповнюється 51 рік. З цієї нагоди королівський дім поділився новим портретним знімком дружини спадкового принца Фредеріка.

На фото Мері зображена великим планом. Вона одягнена в шовкову сукню-сорочку від Carolina Herrera, розстебнуту на кілька верхніх ґудзиків, а її густе волосся зібране у високий хвіст. На обличчі гарний та досить насичений макіяж. В підписі до фото йдеться:

"Сьогодні Її Королівській Високості спадковій принцесі виповнюється 51 рік".

Минулого року Мері святкувала 50-річний ювілей і королівська родина ділилася в соцмережах із цього приводу новим сімейним кадром, де Її Високість позувала разом зі своїм чоловіком Фредеріком та їхніми дітьми, яких у пари четверо.

Раніше ми розповідали вам історію кохання цієї гарної пари. Мері передбачили, що вона вийде заміж за заможного чоловіка, але вона навіть не думала, що це буде принц.

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Дата публікації
Перегляди
260
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