У сукні-сорочці у горох: данський палац поділився фото іменинниці - кронпринцеси Мері

На фото Мері зображена великим планом. Вона одягнена в шовкову сукню-сорочку від Carolina Herrera, розстебнуту на кілька верхніх ґудзиків, а її густе волосся зібране у високий хвіст. На обличчі гарний та досить насичений макіяж. В підписі до фото йдеться:

"Сьогодні Її Королівській Високості спадковій принцесі виповнюється 51 рік".

Минулого року Мері святкувала 50-річний ювілей і королівська родина ділилася в соцмережах із цього приводу новим сімейним кадром, де Її Високість позувала разом зі своїм чоловіком Фредеріком та їхніми дітьми, яких у пари четверо.

Раніше ми розповідали вам історію кохання цієї гарної пари. Мері передбачили, що вона вийде заміж за заможного чоловіка, але вона навіть не думала, що це буде принц.

Читайте також: