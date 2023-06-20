У сукні-сорочці в тропічний принт: Зара Тіндалл із чоловіком Майком приїхала на королівські кінні перегони

Члени британської королівської родини люблять відвідувати цей захід. Особливо його вшановувала покійна королева Єлизавета ІІ. Цього року на її честь на заході навіть відкривається спеціальна фотовиставка, де покажуть рідкісні кадри монархині.

В перший день перегони відвідали Зара та Майк Тіндалли. Зара одяглася в красиву сукню-сорочку ніжного салатового відтінку з тропічним квітковим принтом від бренду Leo Lin, поєднуючи її зі зшитим на замовлення капелюхом Sarah Cant, клатчем Anya Hindmarch, сережками Laurence Coste і туфлями на підборах Sauvreign. У Зари був лаконічний макіяж, а волосся вона зібрала в низький пучок.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк був у фраку, сорочці, сірому жилеті та сірих штанях у смужку. Він також одягнув цікаву краватку в принт і капелюх-циліндр. Пара позувала перед камерами в обіймах одне одного, як вони це роблять завжди.

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