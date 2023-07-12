У сукні-сорочці, яку вже носила: королева Камілла на прийомі в Кларенс-хаусі

Її Величність організувала прийом у Кларенс-Хаусі у Лондоні з нагоди 15-річчя благодійної організації First Story, покровителькою якої Камілла стала 2011 року. Від моменту свого заснування First Story надрукувала та розповсюдила понад 550 антологій нових творів для молоді.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла прибула на прийом у синьо-білій сукні-сорочці від Саманти Сун. Раніше в цій самій сукні Її Величність вже з'являлася на публіці у липні 2021 року на заході у Девоні та Корнуоллі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Образ свій Камілла доповнила туфлями з бежевої замші від бренду Sole Bliss за 205 доларів, золотим ланцюжком з підвіскою, зробила макіяж у бежевих відтінках та своє класичне укладання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми розповідали про те, що дочку королеви Камілли – Лору Лопес – критикують за те, що вона бере приклад з матері і часто виходить у світ у вбраннях, які б більше за віком пасували королеві Каміллі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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