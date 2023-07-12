У сукні-сорочці, яку вже носила: королева Камілла на прийомі в Кларенс-хаусі

Королева Камілла напередодні свого 76-річчя активно проводить робочий тиждень.
Її Величність організувала прийом у Кларенс-Хаусі у Лондоні з нагоди 15-річчя благодійної організації First Story, покровителькою якої Камілла стала 2011 року. Від моменту свого заснування First Story надрукувала та розповсюдила понад 550 антологій нових творів для молоді.
Королева Камілла прибула на прийом у синьо-білій сукні-сорочці від Саманти Сун. Раніше в цій самій сукні Її Величність вже з'являлася на публіці у липні 2021 року на заході у Девоні та Корнуоллі.
Образ свій Камілла доповнила туфлями з бежевої замші від бренду Sole Bliss за 205 доларів, золотим ланцюжком з підвіскою, зробила макіяж у бежевих відтінках та своє класичне укладання.
Нагадаємо, ми розповідали про те, що дочку королеви Камілли – Лору Лопес – критикують за те, що вона бере приклад з матері і часто виходить у світ у вбраннях, які б більше за віком пасували королеві Каміллі.
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