У сукні-сорочці, яку вже носила: Меган Маркл здійснила візит до дитячої лікарні

Повідомляється, що 42-річна герцогиня Сассекська приїжджала до дітей ще у березні, але фотографії у Instagram лікарні опублікували лише зараз.

Меган за традицією почитала дітям книжки.

"Діти сміялися і співали, поки герцогиня з кожною сторінкою перетворювалася на персонажа, читаючи улюблені книжки, такі як "Розі Клепальник", "Кіт Піт" та "Я бачив кота", — йдеться в заяві. Меган також допомагала дітям із завданнями STEAM, пов'язаними з кожною книжкою.

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До лікарні Меган Маркл приїхала у сукні-сорочці з шовкового шифону з принтом квітів на подолі від Oscar de la Renta і була в замшевих чорних балетках Aquazzura із застібкою навколо щиколотки. Образ герцогиня доповнила годинником Cartier та тенісним браслетом Ariel Gordon Jewelry. Вона розпустила волосся, зробила макіяж і одягла чорну маску на обличчя.

У цьому образі ми вже бачили Меган на світлинах для їхнього із Гаррі документального фільму, що вийшов на Netflix.

Нагадаємо, що Меган Маркл не лише любить читати дітям книжки, вона й сама є авторкою дитячої книжки "Лавка", на написання якої її надихнули стосунки її чоловіка Гаррі із сином Арчі.

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