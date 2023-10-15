У сукні-сорочці з глибоким вирізом: Шарлотта Казіраги з родиною сходила на вечерю

Шарлотта Казірагі, її чоловік Дмитро Рассам, а також принцеса Кароліна та інші родичі монакської князівської родини відвідали вечерю на честь 60-річчя AMADE в Опері Гарньє Монте-Карло в Монако.

Шарлотта одягла сукню-сорочку зі строкатим принтом і глибоким вирізом, а в руках тримала маленьку чорну сумку, мабуть, від Chanel. Дівчина зібрала волосся у низький хвіст і зробила насичений вечірній макіяж, підкресливши блакитними тінями повіки та нюдовою помадою губи. А ще Шарлотта зробила акцент на нігті червоним лаком.

Її чоловік Дмитро був у чорному елегантному костюмі, білосніжній сорочці та у краватці-метелику.

Дмитро Рассам, Шарлотта Казірагі, принцеса Кароліна та Кароль Буке / Фото: Getty Images

Поруч із Шарлоттою була зазнімкована її 66-річну матір принцесу Кароліна. Вона була у вечірній сукні з квітковою аплікацією, яка переливалася під спалахами фотокамер, а до неї підібрала сережки та кольє з сапфірами та маленький сатиновий клатч у тон. Каролина також мала вечірній макіяж і манікюр такого самого кольору, як у її дочки.

Шарлотта Казіраги з чоловіком Дмитром / Фото: Getty Images

Біля принцеси Кароліни зображена Кароль Буке – французька акторка та мама Дмитра Рассама. Вона була одягнена у твідовий жакет та об'ємну чорну спідницю, а також туфлі з твіду на підборах, а у вухах акторки виблискували розкішні довгі сережки.

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