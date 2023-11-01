У сукні-сорочці з принтом жирафів: королева Камілла здивувала образом

Королева Камілла продемонструвала під час візиту до Кенії ще один образ.

Вчора ми показували, як король Чарльз і королева Камілла летіли до Найробі, в королівському акаунті були опубліковані фото з літака королівського подружжя.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Увечері Чарльз і Камілла відвідали державний банкет, організований на їхню честь, де монарх виступив із промовою.

А сьогодні вони прибули на цвинтар Комісії Співдружності з військових поховань у Найробі. На публіці королева з'явилася у кремовій сукні-сорочці, прикрашеній поясом на талії та з принтом жирафів на подолі від Анни Валентайн. Лук королева доповнила золотими сережками-висячками, кількома ланцюжками на шиї, брошкою у вигляді макової квітки, взула кремові туфлі-човники і в руках тримала плетену сумку на бамбукових ручках.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На вечірньому банкеті Камілла сяяла в туніці гарного блакитного кольору з розсипом страз і штанях у стилі палаццо від Анни Валентайн.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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