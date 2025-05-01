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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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111
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2 хв

У сукні-сорочці і перлинних сережках: королева Камілла на прийомі в Букінгемському палаці

Днями король Чарльз влаштував спеціальний прийом, на якому він і королева Камілла об’єднали зусилля, щоб вшанувати благодійні організації з боротьби з раком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

На заході Його Величність виступив із промовою та розповів про свій шлях боротьби з хворобою, про яку стало відомо широкій публіці в лютому 2024 року.

«Ми з дружиною раді прийняти вас тут сьогодні ввечері, щоб відсвяткувати і насамперед подякувати тим, хто так безкорисливо дбає, втішає і вселяє впевненість у 390000 людей, які, на жаль, щороку отримують новий діагноз раку по всій Великій Британії. Це понад 1000 нових випадків щодня. Кожен діагноз, кожен новий випадок лякатиме і часом буде важким досвідом для цих людей і їхніх близьких. Але як один із тих, хто входить до цієї статистики, я можу поручитися за той факт, що це також може бути досвідом, який гостро висвічує найкраще, що є в людстві».

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Він продовжив: «Це, безумовно, дало мені ще глибше розуміння надзвичайної роботи, проведеної чудовими організаціями та окремими людьми, які зібралися тут сьогодні ввечері, багатьох з яких я знав, відвідував і підтримував протягом багатьох років. І це зміцнило те, що я давно спостерігав під час цих візитів, — що темніші моменти хвороби можуть бути висвітлені найбільшим співчуттям. Як покровитель багатьох подібних організацій, королева і я своїми очима побачили, як ви не лише фінансуєте важливі дослідження і надаєте виняткову медичну допомогу, а й створюєте простори, де пацієнти та їхні сім’ї знаходять притулок і розуміння, якого так потребують», — сказав король у своїй промові під час прийому.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Монарх з’явився на заході в сірому костюмі у смужку, білій сорочці та світло-сірій краватці у дрібну цятку. Королева Камілла одягла білу сукню-сорочку в тваринний принт, поєднавши її з замшевими туфлями на підборах і доповнивши образ перлинними сережками, кількома золотими браслетами, зокрема й улюбленими Van Cleef & Arpels, пластинчастою підвіскою на шиї з ініціалами її онуків та перлинними сережками. У Її Величності була бездоганна зачіска і легкий макіяж.

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