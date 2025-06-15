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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

У сукні-сорочці і з великим кольє на шиї: принцеса Лаурентін на літературному заході

Нідерландська принцеса Лаурентін з’явилася на громадському заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Лаурентін

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Королівська особа приїхала на щорічний день членів асоціації безлімітного читання у Гілверсюмі. Асоціація представляє читачів, які покладаються на адаптовані формати читання, наприклад, сліпих, людей з дислексією або руховими порушеннями. Принцеса Лаурентієн є покровителькою асоціації.

Дружина принца Костянтина (молодшого брата короля Віллема-Олександра) приїхала на захід у фіолетовій сукні-сорочці і взута в квіткові босоніжки на високих підборах. У неї в руках був клатч-конверт синього кольору, також Лаурентін доповнила свій образ великими прикрасами — кольє на шиї, сережками-висячками з камінням, широким браслетом і перстнем з великим каменем.

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що нідерландська принцеса Катаріна-Амалія — старша дочка короля та королеви — впала з коня і перенесла термінову операцію.

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