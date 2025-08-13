ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
2 хв

У сукні-сорочці та білих еспадрильях: герцогиня Софі зустрілася з ветераном

Герцогиня Единбурзька Софі під час літньої відпустки здійснила новий робочий вихід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі відзначила 80-у річницю Дня Перемоги над Японією, що наближається, своїм останнім королівським виходом, коли зустрілася зі 105-річним ветераном, який здивував присутніх відвертою відповіддю на її запитання про свою військову службу.

Дружина принца Едуарда відвідала Джеймса «Джима» Рена, 105-річного ветерана Королівської морської піхоти, у його будинку для людей похилого віку в Солсбері, графство Вілтшир.

Під час візиту герцогиня запитала Рена, що залучило його до військово-морського флоту? На що він відповів: «Ніщо не приваблювало мене у флоті, я не хотів служити на флоті», — сказав Рен, чим змусив усіх розсміятися.

Рену було 19 років, коли він вперше спробував вступити на службу і знайшов притулок у Королівській морській піхоті завдяки своєму дядьку, цитує бесіду герцогині та ветерана журнал People.

/ © Getty Images

© Getty Images

Герцогиня Единбурзька зустрілася з ветераном та його родиною за чашкою чаю, щоб дізнатися про його військовий досвід та його особисту історію. Він був одним з небагатьох, хто вижив після катастрофи HMS Repulse і був у полоні до кінця Другої світової війни.

На зустріч герцогиня приїхала у сукні від LexyLondon і була взута у білі тканинні еспадрильї від Penelope Chilvers. Волосся Софі зібрала в низький хвіст, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки Giulia Barela Jewelry, а також браслет із пелюстками дубового листя від Asprey London із 18-каратного жовтого золота з діамантами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим особлива заручальна каблучка герцогині Единбурзької Софі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie