У сукні-сорочці та білих еспадрильях: герцогиня Софі зустрілася з ветераном

Софі відзначила 80-у річницю Дня Перемоги над Японією, що наближається, своїм останнім королівським виходом, коли зустрілася зі 105-річним ветераном, який здивував присутніх відвертою відповіддю на її запитання про свою військову службу.

Дружина принца Едуарда відвідала Джеймса «Джима» Рена, 105-річного ветерана Королівської морської піхоти, у його будинку для людей похилого віку в Солсбері, графство Вілтшир.

Під час візиту герцогиня запитала Рена, що залучило його до військово-морського флоту? На що він відповів: «Ніщо не приваблювало мене у флоті, я не хотів служити на флоті», — сказав Рен, чим змусив усіх розсміятися.

Рену було 19 років, коли він вперше спробував вступити на службу і знайшов притулок у Королівській морській піхоті завдяки своєму дядьку, цитує бесіду герцогині та ветерана журнал People.

Герцогиня Единбурзька зустрілася з ветераном та його родиною за чашкою чаю, щоб дізнатися про його військовий досвід та його особисту історію. Він був одним з небагатьох, хто вижив після катастрофи HMS Repulse і був у полоні до кінця Другої світової війни.

На зустріч герцогиня приїхала у сукні від LexyLondon і була взута у білі тканинні еспадрильї від Penelope Chilvers. Волосся Софі зібрала в низький хвіст, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки Giulia Barela Jewelry, а також браслет із пелюстками дубового листя від Asprey London із 18-каратного жовтого золота з діамантами.

