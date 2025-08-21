У сукні-сорочці та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала з чоловіком на ділову зустріч

Кронпринц Даніель і кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Реклама

Кронпринц Даніель і кронпринцеса Вікторія приїхали на форум Unleashed, організований Торговою палатою Стокгольма.

Майбутня королева одягла білу сукню-сорочку в принт з поясом на талії в поєднанні з чорним блейзером, взута була в сині туфлі-човники з замші на підборах, а в руці тримала об’ємну темно-синю сумку. Також образ Її Високості доповнювали підвіска на шиї та такі самі сережки у вухах, макіяж вона зробила мінімалістичний, а волосся зібрала в улюблений пучок.

Кронпринц Даніель і кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринц Даніель одягнув цього разу темно-синій костюм, а також блакитну сорочку і краватку, а взутій був у чорні шкіряні туфлі.

Реклама

Нагадаємо, раніше кронпринцеса Вікторія показувала, яке вбрання обрала для аудієнції у палаці, яку проводила зі своїм батьком королем Карлом Густавом.

Ми також показували вам фотографії Вікторії та її зачіски, яку вона не змінює вже багато років.