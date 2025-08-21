- Дата публікації
У сукні-сорочці та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала з чоловіком на ділову зустріч
Шведська кронпринцеса та її чоловік відвідали сьогодні робочий захід у Стокгольмі.
Кронпринц Даніель і кронпринцеса Вікторія приїхали на форум Unleashed, організований Торговою палатою Стокгольма.
Майбутня королева одягла білу сукню-сорочку в принт з поясом на талії в поєднанні з чорним блейзером, взута була в сині туфлі-човники з замші на підборах, а в руці тримала об’ємну темно-синю сумку. Також образ Її Високості доповнювали підвіска на шиї та такі самі сережки у вухах, макіяж вона зробила мінімалістичний, а волосся зібрала в улюблений пучок.
Кронпринц Даніель одягнув цього разу темно-синій костюм, а також блакитну сорочку і краватку, а взутій був у чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, раніше кронпринцеса Вікторія показувала, яке вбрання обрала для аудієнції у палаці, яку проводила зі своїм батьком королем Карлом Густавом.
Ми також показували вам фотографії Вікторії та її зачіски, яку вона не змінює вже багато років.