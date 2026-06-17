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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

У сукні-сорочці та еспадрильях на зав'язках: стильна королева Летиція приїхала на робочу зустріч

Королева Летиція відвідала засідання Опікунської ради Резиденції для студентів у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Це найвищий керівний орган однієї з найважливіших та знакових культурних установ Іспанії. Королева Летиція очолила робоче засідання цього центру, почесним головою якого є король Філіп VI.

Для цього виходу королева Летиція дістала зі свого гардеробу сукню від валенсійської дизайнерки Йоланди Гільєн, яку вона вперше одягла минулого року під час візиту короля та королеви до Естремадури – автономної спільноти Іспанії.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Вибір цієї дизайнерки не випадковий, оскільки королева хотіла підтвердити свою підтримку модних компаній, які постраждали від урагану «Дана», одягнувши вбрання, створене брендом, пов'язаним з одним з районів, що найбільше постраждали від злив. Сукня-сорочка з квітковим принтом і воланами чудово поєднувалася з синіми еспадрильями із замші на платформі та маленьким прямокутним клатчем. Летиція розпустила волосся і зробила просте укладання, денний макіяж і одягла сережки-пусети із золота у вуха.

Днем раніше, нагадаємо, королева Летиція та король Філіп VI відвідали святкування 25-річчя журналу «El Confidencial» у готелі Mandarin Oriental Ritz у Мадриді.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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