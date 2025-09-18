У сукні-сорочці та капелюсі: Меган Маркл поділилася гарним фото зі свого саду

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Реклама

На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті її бренду As Ever, Меган одягнена в довгу блакитну літню сукню-сорочка на ґудзиках і крислатий капелюх, що приховує обличчя, а взута в балетки. Герцогиня доглядає квітку в горщику, а на задньому плані видно великий будинок, імовірно той самий будинок у Монтесіто, де вони живуть з принцом Гаррі та дітьми.

У підписі до фотографії йдеться: «Пори року змінюють одна одну, але сад залишається чарівним».

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Фотографія Меган, що з’явилася в соцмережі під час зустрічей королівської сім’ї з Дональдом Трампом, викликала обговорення серед шанувальників королівської родини, багато хто з яких вважає, що публікація була навмисно зроблена так, щоб збігтися з державним візитом президента США до Великої Британії.

Реклама

Дональд і Меланія Трамп на зустрічі з королем Чарльзом та королевою Каміллою / © Associated Press

Але Меган і раніше публікувала кадри зі свого саду, насолоджуючись красою літньої природи. Тож фантазії шанувальників можуть бути просто фантазіями.

Раніше, нагадаємо, Меган Маркл показувала, як зустрічала принца Гаррі з поїздки до України.