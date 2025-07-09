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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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102
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У сукні-сорочці та в компанії сестри: королева Камілла несподівано з’явилася на Вімблдоні

Сьогодні король Чарльз і королева Камілла провели другий день із президентським подружжям Франції, які перебувають з офіційним візитом у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Четвірка позувала для офіційних фотографій біля Віндзорського замку у Беркширі, там у них відбулася прогулянка.

Король Чарльз, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Королева з’явилася на зустрічі у білій сукні-сорочці в принт тварин, взута в двоколірні туфлі на підборах, а в руках тримала бежеву плетену сумку Bottega Veneta та окуляри від сонця. На ній були перлинні сережки-висячки, золотий ланцюжок з улюбленою пластинчастою підвіскою, гарне укладання та макіяж. Чарльз одягнув світло-сірий костюм у смужку, білу сорочку та синю краватку у принт прапорів.

Король Чарльз, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз, Еммануель Макрон, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Камілла довго не затрималася на зустрічі і одразу після її завершення вирушила на Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот. Жінок сфотографували на трибунах у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

Королева Камілла на Вімблдоні / © Associated Press

Королева Камілла на Вімблдоні / © Associated Press

Королева Камілла із сестрою Аннабель Елліот на Уімблдоні / © Associated Press

Королева Камілла із сестрою Аннабель Елліот на Уімблдоні / © Associated Press

Принцеса Уельська, зазначимо, яка вчора відвідала державний банкет у Віндзорському замку, поки що не приїжджала на Вімблдон, але її присутність очікується.

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